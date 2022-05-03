Начата проверка причин пожара в Онежской исправительной колонии

Органами прокуратуры организована проверка по факту пожара в колонии № 21. По предварительным данным произошло возгорание здания отряда пенитенциарного учреждения. В настоящее время пожар ликвидирован, пострадавших среди осужденных и иных лиц, принимавших участие в тушении возгорания, нет. Причины происшествия выясняются.
Лица, проживавшие в поврежденном в результате произошедшего пожара здании отряда, размещены в иных помещениях исправительной колонии.
На место выехал исполняющий обязанности Онежского прокурора по надзору за соблюдением законов в исправительных учреждениях.
В ходе организованной прокурорской проверки будет дана оценка соблюдению уголовно-исполнительного законодательства, а также требований пожарной безопасности.
По итогам проверки при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования. Вопросы соблюдения прав осужденных на надлежащие условия отбывания наказания находятся на контроле прокуратуры.