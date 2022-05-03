Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

Начата проверка причин пожара в Онежской исправительной колонии

Органами прокуратуры организована проверка по факту пожара в колонии № 21. По предварительным данным произошло возгорание здания отряда пенитенциарного учреждения. В настоящее время пожар ликвидирован, пострадавших среди осужденных и иных лиц, принимавших участие в тушении возгорания, нет. Причины происшествия выясняются.

Лица, проживавшие в поврежденном в результате произошедшего пожара здании отряда, размещены в иных помещениях исправительной колонии.

На место выехал исполняющий обязанности Онежского прокурора по надзору за соблюдением законов в исправительных учреждениях.

В ходе организованной прокурорской проверки будет дана оценка соблюдению уголовно-исполнительного законодательства, а также требований пожарной безопасности.

По итогам проверки при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования. Вопросы соблюдения прав осужденных на надлежащие условия отбывания наказания находятся на контроле прокуратуры.

 

 

15 август 09:19 | : Происшествия

Главные новости


Зато мы в области балета…
Оставим память о деревне. История поморской глубинки

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Литературная гостиная

все материалы

Архивы

Август 2022 (171)
Июль 2022 (314)
Июнь 2022 (375)
Май 2022 (272)
Апрель 2022 (373)
Март 2022 (352)


Деньги


все материалы
«    Август 2022    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Top.Mail.Ru
Сетевое издание "Информационное агентство "Руснорд"
Свидетельство СМИ: Эл № ФС77-81713 от 10.11.2021. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Учредитель: Черток Л.Л. Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: tchertochok@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20