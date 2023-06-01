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В Архангельске проходит проверка по факту выпадения мужчины из автобуса

Органами прокуратуры Архангельской области организована проверка по факту падения пассажира из автобуса.

Установлено, что 13.06.2023 при движении автобуса, следовавшего по маршруту № 64 в г. Архангельске, из открытой двери выпал мужчина, который в результате падения получил травмы.

В ходе надзорных мероприятий будет дана оценка исполнения перевозчиком законодательства об организации перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом, выполнении требований к выпуску на линию транспортных средств.

При наличии оснований будут приняты соответствующие меры прокурорского реагирования.

26 июнь 15:53 | : Скандалы

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