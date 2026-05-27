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Полицейские из Вельска провели захват преступника в Вологде

В ОМВД России «Вельский» с заявлением о совершенном мошенничестве обратилась 88-летняя местная жительница. Пенсионерка рассказала стражам порядка, что два дня назад ей на стационарный телефон позвонила неизвестная, сообщила что пенсионерке положена выплата в размере 10 тысяч рублей и медаль за трудовые заслуги. Узнав в ходе разговора, что у пожилой женщины дома хранятся сбережения, девушка убедила северянку, что купюры могут быть фальшивыми и их необходимо срочно отдать на проверку. Женщине сообщили, что деньги заберет специальный курьер, а после завершения процедуры вернет обратно владелице.

Поверив собеседнице, пожилая женщина положила в пакет 180 тысяч рублей и отдала пришедшему к ней молодому человеку.

Спустя некоторое время жительница Вельска вспомнила о профилактических беседах, которые с ней проводили сотрудники полиции, поняла, что ее обманули, и обратилась в полицию.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили автомобиль такси, на котором передвигался злоумышленник. Оказалось, что водитель отвез клиента в Вологодскую область. Курьером телефонных аферистов оказался 22-летний нигде не работающий житель города Вологды. Молодой человек был задержан полицейскими вблизи железнодорожного вокзала и доставлен в Вельск.

Оказалось, что житель соседнего региона также был обманут мошенниками. В ходе телефонного разговора неизвестные, представившись сотрудниками правоохранительного ведомства и Росфинмониторинга, обвинили его в пособничестве террористам и, угрожая возбуждением уголовного дела, потребовали выполнить их указания. Собеседники направили молодого человека в Вельск, где по указанному адресу он забрал у пожилой женщины пакет. Вернувшись в Вологду, подозреваемый внес находившиеся в нем денежные средства на свой счет, затем через интернет-обменник перевел их в криптовалюту и отправил по указанному адресу электронного кошелька.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации «Мошенничество». Ведется следствие.

Злоумышленник в присутствии следователя в полном объеме возместил причиненный потерпевшей ущерб.

08 июль 09:36 | : Происшествия

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