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В Северодвинске задержали очередного мошенника

В дежурную часть ОМВД России по городу Северодвинску с заявлением о совершенном в отношении нее мошенничестве обратилась 83-летняя местная жительница. Пенсионерка рассказала, что на стационарный телефон ей позвонила девушка, по голосу очень похожая на дочь. Она рассказала, что стала виновником дорожно-транспортного происшествия. Теперь для оказания помощи пострадавшим требуется крупная сумма.

Введенная в заблуждение пенсионерка собрала все деньги, которые хранила в квартире, после чего завернула 17 тысяч евро в постельное белье и передала приехавшему курьеру. Когда женщина прекратила разговор с собеседником, ей смогла дозвониться дочь. Объяснив, что ни в какую аварию она не попадала, родственница посоветовала незамедлительно обратиться в полицию.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска был установлен и задержан подозреваемый в совершении преступления, выступивший в роли курьера. Им казался нигде не работающий ранее судимый 26-летний северодвинец.

Установлено, что аналогичным способом злоумышленник забрал порядка 900 тысяч рублей еще у одной пожилой жительницы города корабелов. По имеющимся данным, работу курьером северодвинец нашел в сети Интернет. Информацию об адресах, где необходимо забрать деньги, и данные счетов, он получал в мессенджере. 

В отношении злоумышленника возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных частями 3 и 4 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации. Если вина молодого человека будет доказана, ему грозит максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет. Ведется следствие.

(фото с http://pavino.smi44.ru/

 

 

01 декабрь 13:30 | : Происшествия

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