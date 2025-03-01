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Действия аферистов становятся все изощреннее

Жительница Плесецкого округа перевела аферистам порядка 45 тысяч рублей, ожидая подарок от участника известной корейской группы. Об этом сообщает пресс-служба УМВД Архангельской области.

 В ОМВД России «Плесецкий» с заявлением о совершенном в отношении неё мошенничестве обратилась 49-летняя местная жительница. Она рассказала, что в одном из популярных приложений просматривала короткие видео с выступлениями любимой южнокорейской группы. После одного из поставленных «лайков» женщине написал якобы участник данного коллектива, поблагодарил за поддержку и предложил пообщаться в мессенджере.

В ходе переписки со «знаменитым артистом» заявительница сообщила, что в скором времени будет праздновать день рождения. Через несколько дней собеседник написал, что по почте отправил ей подарок в размере 50 тысяч долларов, однако посылка была задержана на таможне. Чтобы деньги доставили по адресу, необходимо заплатить налог - 45 тысяч рублей. Женщина  по приложенным реквизитам перечислила нужную сумму.

Спустя некоторое время с ней связались якобы представители правоохранительных органов. Они сообщили о необходимости перевести ещё 90 тысяч рублей, угрожая юридическими последствиями. После этого потерпевшая поняла, что её обманули, и обратилась в полицию.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации «Мошенничество». Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.

Сотрудники полиции в очередной раз обращаются к гражданам с просьбой быть бдительными, особенно при общении с незнакомыми лицами посредством интернет-сервисов. Ни в коем случае не переводите денежные средства посторонним людям, кем бы они ни представлялись.

 

31 март 14:22 | : Будни

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