Житель Исакогорки превратил жизнь своей дочурки в непроходящий кошмар

Прокурор г. Архангельска утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 44-летнего жителя областного центра, обвиняемого по п. «г» ч. 2 ст. 117, ст. 156 и ч. 1 ст. 119 УК РФ (истязание, совершенное в отношении несовершеннолетней, ненадлежащие исполнение родительских обязанностей, угроза убийством).

Установлено, что мужчина в марте – апреле 2026 года, находясь в Исакогорском округе г. Архангельска по месту жительства семьи, систематически наносил побои своей несовершеннолетней дочери, высказывал в адрес девочки оскорбления, сопровождая их грубой нецензурной бранью, а также хватал девочку за шею и сдавливал руки.

Ребенок изъят из семьи и помещен в государственное учреждение.

В интересах несовершеннолетней потерпевшей законным представителем – органом опеки и попечительства заявлен иск на сумму 300 тыс. рублей о возмещении морального вреда, причиненного преступлениями.

Уголовное дело направлено в Исакогорский районный суд г. Архангельска для рассмотрения по существу.