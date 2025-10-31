Житель Поморья угрожал родной дочери убийством

Прокуратура Няндомского района утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 39-летнего жителя района, обвиняемого по п. «а» ч. 2 ст. 117, ст. 156, ч. 1 ст. 119 УК РФ (истязание, ненадлежащее исполнение обвиняемым обязанностей по воспитанию несовершеннолетней дочери, угроза убийством).

Органом предварительного расследования установлено, что ненадлежащее исполнение обвиняемым обязанностей по воспитанию несовершеннолетней дочери было сопряжено с жестоким обращением по отношению к ребенку. В период с 01.09.2023 по 15.11.2024, применяя явно незаконные методы и формы воспитания своей дочери, мужчина причинял ей физические и психические страдания путем систематического нанесения побоев.

В интересах несовершеннолетней потерпевшей прокурором Няндомского района заявлен иск на сумму 100 тыс. рублей о возмещении морального вреда, причиненного преступлением.

Уголовное дело направлено в Няндомский районный суд для рассмотрения по существу.

