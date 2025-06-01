В Архангельске заведено уголовное дело по факту истязания дочери

Прокуратура г. Архангельска утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 48-летнего жителя областного центра, обвиняемого по п. «г» ч. 2 ст. 117, 156 УК РФ (истязание, совершенное в отношении несовершеннолетнего, ненадлежащие исполнение родительских обязанностей в отношении своей дочери).

Установлено, что мужчина на протяжении длительного времени в период с июня 2014 года по май 2024 года, находясь в квартирах по различным адресам в г. Архангельске по месту жительства семьи, систематически наносил побои своей несовершеннолетней дочери, кричал на нее, при общении использовал оскорбительные выражения и нецензурную брань, унижая ее человеческое достоинство.

В интересах несовершеннолетней потерпевшей прокурором заявлен иск на сумму 500 тыс. рублей о возмещении морального вреда, причиненного преступлением.

Уголовное дело направлено в Ломоносовский районный суд г. Архангельска для рассмотрения по существу.