Архангельская мать заплатит за слезы своей дочери

Прокурор г. Архангельска утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 43-летней жительницы областного центра, обвиняемой по ст. 156 УК РФ (ненадлежащие исполнение родительских обязанностей в отношении своей дочери, соединенное с жестоким обращением с несовершеннолетней).

Установлено, что женщина с октября 2024 года по август 2025 года, находясь в г. Архангельске по месту жительства семьи, не проявляла должной заботы к несовершеннолетней, безразлично относилась к ее интересам, неоднократно кричала на дочь, оскорбляла, выражалась в отношении нее грубой нецензурной бранью, причиняла физические и психические страдания путем нанесения побоев, унижая человеческое достоинство.

В интересах несовершеннолетней потерпевшей прокурором города заявлен иск на сумму 200 тыс. рублей о возмещении морального вреда, причиненного преступлением.

Уголовное дело направлено мировому судье судебного участка № 1 Ломоносовского судебного района г. Архангельска для рассмотрения по существу.