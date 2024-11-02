Дело семейного тирана из Архангельска ушло в суд

Прокуратура г. Архангельска утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 40-летнего жителя областного центра, обвиняемого по п. «а, г» ч. 2 ст. 117, 156 УК РФ (истязание, совершенное в отношении трех лиц в том числе двух несовершеннолетних, ненадлежащие исполнение родительских обязанностей в отношении своего малолетнего сына).

Установлено, что мужчина на протяжении длительного времени в период с 10.10.2016 по 15.09.2023, находясь в г. Архангельске по месту жительства семьи, систематически наносил побои своей супруге и двум несовершеннолетним детям, младший из которых является его сыном.

В интересах несовершеннолетних потерпевших прокурором города заявлен иск на сумму 400 000 рублей о возмещении морального вреда, причиненного преступлением.

Уголовное дело будет направлению в Ломоносовский районный суд г.Архангельска для рассмотрения по существу.

В настоящее время семья проживает отдельно от обвиняемого.