В Архангельске группа сутенеров отделалась крупными штрафами

Октябрьский районный суд г. Архангельска согласился с позицией государственного обвинения и признал виновными четверых жителей областного центра, которые в зависимости от роли и степени участия осуждены по ч. 1 ст. 241 УК РФ (совершение деяний, направленных на организацию занятия проституцией другими лицами, содержание притонов для занятия проституцией).

Установлено, что осужденные с марта 2018 года по июнь 2023 года организовали систематическое оказание интимных услуг за денежное вознаграждение несколькими девушками на территории городов Архангельска, Новодвинска и Приморского муниципального округа Архангельской области.

Кроме того, осужденные организовали в жилых домах притоны для занятия проституцией, получая от своей деятельности доход, которым распоряжались по своему усмотрению.

Преступная деятельность подсудимых была пресечена сотрудниками правоохранительных органов.

Суд назначил осужденным наказание в виде штрафов в размерах от 120 до 220 тысяч рублей. Одной осужденной суд зачел время содержания под стражей и снизил размер штрафа до 60 тыс. рублей.

Приговор суда в законную силу не вступил.

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