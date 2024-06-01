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Организаторам "веселого досуга" в Архангельске отказано в апелляции

Вступил в законную силу приговор Октябрьского районного суда г. Архангельска от 20.03.2024 в отношении пятерых жителей областного центра, которые в зависимости от роли и степени участия каждого признаны виновными  по п. «б» ч. 2 ст. 241 (организация занятия проституцией, то есть деяния, направленные на организацию занятия проституцией другими лицами, содержание притонов для занятия проституцией, совершенные с применением насилия и с угрозой его применения), ч. 3 ст. 240 (вовлечение в занятие проституцией и принуждение к продолжению занятия проституцией, совершенные с применением насилия и угрозой его применения, организованной группой), ч. 1 ст. 241 (организация занятия проституцией, то есть деяния, направленные на организацию занятия проституцией другими лицами) УК РФ.

Как установлено судом, осужденные с весны 2018 года по сентябрь 2020 года организовали занятие проституцией пяти девушек, двое из виновных с применением насилия и угроз его применения в отношении двух потерпевших принуждали последних к продолжению такой незаконной деятельности. 

Кроме этого, осужденные организовали в жилых домах притоны для занятия проституцией, получая от своей деятельности доход, которым распоряжались по своему усмотрению.

Суд в зависимости от роли и степени участия каждого одному осужденному назначил наказание в виде реального лишения свободы, двум осужденным – в виде лишения свободы условно, остальным – в виде штрафа.

Законность осуждения подтверждена судебной коллегией по уголовным делам Архангельского областного суда, в соответствии с позицией прокурора-апеллятора доводы апелляционных жалоб о невиновности отклонены.

(кадр из сериала «Чистые») 

26 июнь 14:29 | : Происшествия

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