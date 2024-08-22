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Два жителя Архангельска трудились на ниве проституции

Прокуратура г. Архангельска утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении двух жителей областного центра, обвиняемых по ч. 1 ст. 241 УК РФ (организация занятия проституцией, то есть деяния, направленные на организацию занятия проституцией другими лицами, а равно содержание притонов для занятия проституцией).

По версии следствия 44-летний мужчина с 1 января 2015 года по 13 августа 2020 года с целью извлечения дохода организовал на территории Архангельска занятие проституцией совершеннолетними девушками посредством размещения в сети Интернет соответствующих объявлений. 

При этом обвиняемый использовал квартиру своей бывшей сожительницы как притон для занятия проституцией и для его функционирования оплачивал коммунальные платежи, лично контролировал посещаемость притона, следил за порядком и чистотой в квартире. Также использовал автомобиль марки «Toyota Land Cruiser» для доставления девушек к клиентам с целью оказания им интимных услуг. За оказанные девушкам услуги часть денежных средств передавались обвиняемому, который использовал их в личных целях, в том числе на содержание притона.

В последующем с 13 августа 2020 года по 6 июня 2023 года злоумышленник привлек к этой деятельности своего 50-летнего знакомого, распределив с которым определенные обязанности и функции, продолжили заниматься в соучастии противоправной деятельностью.

Обвиняемые признали вину в инкриминируемом преступлении.

Санкцией ч. 1 ст. 241 УК РФ предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.

Уголовное дело направлено в Ломоносовский районный суд г. Архангельска для рассмотрения по существу.

(фото с https://cont.ws) 

07 октябрь 14:16 | : Происшествия

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