В Северодвинске вынесен приговор торговцам "мохнатым золотом"

Собранные следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора 5 участникам организованной группы в возрасте от 27 до 47 лет. Они, в зависимости от роли и степени участия каждого, признаны виновными в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 240 УК РФ (вовлечение в занятие проституцией и принуждение к продолжению занятия проституцией, совершенные с применением насилия и угрозой его применения, организованной группой, в отношении несовершеннолетнего) и ч.1 и п. «б, в» ч. 2 ст. 241 УК РФ (деяния, направленные на организацию занятия проституцией, содержание притонов и систематическое предоставление помещений для занятия проституцией, совершенные с применением насилия, угрозой применения насилия и с использованием для занятия проституцией несовершеннолетних).

Следствием и судом установлено, что не позднее января 2018 года жители областного центра создали организованную преступную группу, члены которой систематически вовлекали женщин в занятие проституцией, а также предоставляли помещения для их услуг. В последующем, применяя насилие и угрожая его применением, принуждали женщин продолжать заниматься проституцией. Группа из 5 человек вплоть до пресечения деятельности сотрудниками правоохранительных органов активно действовала на территории города Архангельска, при этом сексуальные услуги оказывали не менее 18 девушек, две из которых являлись несовершеннолетними.

Приговором Октябрьского районного суда города Архангельска осужденным назначено наказание от штрафа до 4 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима. Суд назначил организаторам преступной деятельности реальное лишение свободы, а также частично удовлетворил гражданские иски о компенсации морального вреда. Приговор в законную силу не вступил.

Следствие вел первый отдел по расследованию особо важных дел Следственного управления Следственного комитета РФ по Архангельской области и НАО. Уголовное дело возбуждено на основании материалов подразделения по противодействию организованной преступности Управления уголовного розыска УМВД России по Архангельской области.