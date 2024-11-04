В Архангельске осудили содержателей проституточной

Приговором Ломоносовского районного суда г. Архангельска два жителя областного центра признаны виновными по ч. 1 ст. 241 УК РФ (организация занятия проституцией, содержание притонов для занятия проституцией).

В ходе судебного следствия установлено, что 44-летний мужчина с 1 января 2015 года по 13 августа 2020 года с целью извлечения дохода организовал на территории Архангельска занятие проституцией совершеннолетними девушками посредством размещения в сети Интернет соответствующих объявлений.

При этом обвиняемый использовал квартиру своей бывшей сожительницы как притон для занятия проституцией и для его функционирования оплачивал коммунальные платежи, контролировал посещаемость притона, следил за порядком и чистотой в квартире.

Также использовал автомобиль марки «Toyota Land Cruiser» для доставления девушек к клиентам с целью оказания ими интимных услуг. За оказанные девушками услуги часть денежных средств передавались обвиняемому, который использовал их в личных целях, в том числе на содержание притона.

В последующем с 13 августа 2020 года по 6 июня 2023 года злоумышленник привлек своего 50-летнего знакомого, с которым распределил определенные обязанности и функции, продолжив заниматься в соучастии противоправной деятельностью.

Осужденные вину по предъявленному обвинению признали.

Приговором суда осужденным назначено наказание в виде 2 и 3 лет лишения свободы условно с испытательными сроками 2 и 3 года.

Приговор суда в законную силу не вступил.