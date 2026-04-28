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В ночном шалмане на Красноборщине дама изуродовала лицо девушке


 Краснобороский районный суд согласился с позицией государственного обвинения  и признал виновным 41-летнего местного жителя по п. «з» ч. 2 ст.111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, с применением предмета, использованного в качестве оружия).

 Установлено, что в ночь с 6 на 7 марта 2026 года обвиняемый, находясь в кафе-баре «Ночной Каприз» в дер. Монастырская Пашня Красноборского района Архангельской области, в ходе конфликта с супругом посетительницы кафе, поднял с пола и бросил разбитую стеклянную бутылку в супружескую пару, попав молодой девушке в лицо. 

 В результате потерпевшей причинены глубокие резанные раны, рубцы от которых несмотря на оказанную медицинскую помощь являются неизгладимыми.

 Приговором суда виновному  назначено 2 года лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года. Кроме того, судом  взыскана компенсация морального вреда в  пользу потерпевшей в размере 1,5 млн рублей.

 

07 июль 11:48 | : Происшествия

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