В ночном шалмане на Красноборщине дама изуродовала лицо девушке



Краснобороский районный суд согласился с позицией государственного обвинения и признал виновным 41-летнего местного жителя по п. «з» ч. 2 ст.111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, с применением предмета, использованного в качестве оружия).

Установлено, что в ночь с 6 на 7 марта 2026 года обвиняемый, находясь в кафе-баре «Ночной Каприз» в дер. Монастырская Пашня Красноборского района Архангельской области, в ходе конфликта с супругом посетительницы кафе, поднял с пола и бросил разбитую стеклянную бутылку в супружескую пару, попав молодой девушке в лицо.

В результате потерпевшей причинены глубокие резанные раны, рубцы от которых несмотря на оказанную медицинскую помощь являются неизгладимыми.

Приговором суда виновному назначено 2 года лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года. Кроме того, судом взыскана компенсация морального вреда в пользу потерпевшей в размере 1,5 млн рублей.