Поход в "Ночной каприз" стоил девушке испорченной внешности

Прокурором Красноборского района утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 41-летнего местного жителя, обвиняемого по п. «з» ч. 2 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, с применением предмета, использованного в качестве оружия).

Установлено, что в ночь с 6 на 7 марта 2026 года обвиняемый, находясь в кафе-баре «Ночной Каприз» в дер. Монастырская Пашня Красноборского района Архангельской области, в ходе конфликта с супругом посетительницы кафе, поднял с пола и бросил разбитую стеклянную бутылку в супружескую пару, попав молодой девушке в лицо.

В результате потерпевшей причинены глубокие резанные раны, рубцы от которых несмотря на оказанную медицинскую помощь являются неизгладимыми.

Санкцией ч. 2 ст. 111 УК РФ предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.

Уголовное дело будет направлено в Красноборский районный суд Архангельской области для рассмотрения по существу

(на фото: и это у них называется "ночным клубом")