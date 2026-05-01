Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

Поход в "Ночной каприз" стоил девушке испорченной внешности

Прокурором Красноборского района утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 41-летнего местного жителя, обвиняемого  по п. «з» ч. 2 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, с применением предмета, использованного в качестве оружия).

Установлено, что в ночь с 6 на 7 марта 2026 года обвиняемый, находясь в кафе-баре «Ночной Каприз» в дер. Монастырская Пашня Красноборского района Архангельской области, в ходе конфликта с супругом посетительницы кафе, поднял с пола и бросил разбитую стеклянную бутылку в супружескую пару, попав молодой девушке в лицо. 

В результате потерпевшей причинены глубокие резанные раны, рубцы от которых несмотря на оказанную медицинскую помощь являются неизгладимыми.

Санкцией ч. 2 ст. 111 УК РФ предусмотрено наказание в виде                             лишения свободы на срок до 10 лет.

Уголовное дело будет направлено в Красноборский районный суд Архангельской области для рассмотрения по существу

(на фото: и это у них называется "ночным клубом")

21 май 14:12 | : Происшествия

Главные новости


Дворник Леонтий. Поморская быль
И Индия нам не нужна?! Кино уходит из Поморья

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Литературная гостиная

все материалы

Архивы

Май 2026 (220)
Апрель 2026 (417)
Март 2026 (371)
Февраль 2026 (334)
Январь 2026 (333)
Декабрь 2025 (438)



Деньги


все материалы
«    Май 2026    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Сетевое издание "Информационное агентство "Руснорд"
(Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77 - 81713 от 10.11.2021, выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Адрес: 163000, Архангельская обл., г. Архангельск, ул. Володарского, д. 14, кв. 114
Учредитель: Черток Л.Л. Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: tchertochok@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20