Жительница Коряжмы изрезала "розочкой" лицо сопернице

Прокуратурой г. Коряжмы утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 24-летней жительницы, обвиняемой по п. «з» ч. 2 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, выразившееся в неизгладимом обезображивании лица, совершенном с применением предмета, используемого в качестве оружия).

Установлено, что в июне 2023 г. обвиняемая в ночное время, находясь на территории г. Коряжмы в кафе-баре «Винный погреб», в ходе возникшего конфликта взяла в руку стеклянную бутылку, которой нанесла другой отдыхавшей в этом баре девушке удар в лицо, в результате чего причинила потерпевшей физическую боль и телесные повреждения в виде сотрясения головного мозга и раны лба.

После заживления причиненных повреждений, на лице потерпевшей остался рубец, устранение которого возможно только в случае хирургического вмешательства.

Уголовное дело направлено для рассмотрения по существу в Коряжемский городской суд.

Санкцией ч. 2 ст. 111 УК РФ за совершение указанного преступления предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.