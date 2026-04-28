Два жителя Коряжмы пострадали за финансирование нежелательной организации

Коряжемский городской суд согласился с позицией государственного обвинения и признал виновным 49-летнего жителя города Коряжмы по ч. 2 ст.284.1 УК РФ (предоставление средств, заведомо предназначенных для обеспечения деятельности организации, в отношении которой принято решение о признании нежелательной на территории Российской Федерации) и 42 -летней жительницы Коряжмы, обвиняемой по ч. 5 ст. 33, ч. 2 ст. 284.1 УК РФ (пособничество в предоставлении средств заведомо предназначенных для обеспечения деятельности организации, в отношении которой принято решение о признании нежелательной на территории Российской Федерации).

Уголовное дело возбуждено по материалам оперативно-розыскной деятельности РУФСБ России по Архангельской области.

Установлено, что подсудимые, являясь сторонниками организации, деятельность которой признана на территории Российской Федерации нежелательной, в один из дней февраля 2024 года достигли договоренности о предоставлении женщиной денежных средств мужчине заведомо предназначенных для обеспечения деятельности указанной организации, которые последний перевел на банковский счет лица, осуществляющего сбор финансов для обеспечения деятельности этой организации.

Подсудимые вину в совершении преступлений в судебном заседании не признали.

Приговором суда мужчине и женщине назначены наказания в виде обязательных работ сроком на 280 и 320 часов соответственно.

Приговор не вступил в законную силу.