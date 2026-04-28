Девочка из Нарьян-Мара получила от нерадивого папы 219 тысяч

30-летний житель г. Нарьян-Мара не захотел получить судимость и выплатил ребёнку более 200 тысяч рублей задолженности по алиментам.

По решению суда житель г. Нарьян-Мара 1996 года рождения обязан ежемесячно выплачивать четверть своего дохода на содержание несовершеннолетней дочери. До февраля 2025 мужчина работал и денежные средства удерживались из его зарплаты. Но после увольнения и ссоры с бывшей супругой он перестал участвовать в жизни ребёнка, в том числе и материально. Начал копиться долг.

Судебным приставом-исполнителем в отношении должника был составлен протокол об административном правонарушении по ч. 1 ст. 5.35.1 КоАП РФ. Суд назначил ему наказание в виде 40 часов обязательных работ, отбывать которые неплательщика направили на полигон сбора мусора.

Столь непрестижная работа на свалке побудила мужчину договориться со взыскательницей о выплате алиментов напрямую, без органов принудительного исполнения. Поверив обещаниям, женщина забрала исполнительный документ.

Однако слово своё должник не сдержал, и на защиту прав ребёнка вновь встали судебные приставы ОСП по г. Нарьян-Мару и Заполярному району. В отношении безответственного родителя возбудили уголовное дело по ст. 157 УК РФ.

Осознав, что судимость может разрушить его будущее, мужчина в кратчайшие сроки трудоустроился и полностью погасил задолженность в размере 219 тысяч рублей. Уголовное преследование прекращено.

Сейчас алименты удерживаются из зарплаты отца, и его дочь получает регулярную материальную поддержку.