Архангелогородец расплатился по алиментам под угрозой уголовного дела

Архангелогородец выплатил в пользу двоих детей 390 тысяч рублей задолженности по алиментам после возбуждения в отношении него уголовного дела.

После развода с супругой 41-летний житель г. Архангельска перестал принимать участие в жизни сына и дочери. Несмотря на судебное решение, обязавшее его выплачивать алименты в размере ½ доли прожиточного минимума на каждого из двоих детей, мужчина денег на их содержание не перечислял.

Судебным приставом принимались все меры для побуждения должника к исполнению отцовских обязанностей по содержанию несовершеннолетних детей. Его счета в банках арестовали, а самого ограничили в праве выезда за границу. Но это не оказало на неплательщика должного воздействия.

Неплательщика привлекли к административной ответственности по ст. 5.35.1 КоАП РФ и назначили наказание в виде обязательных работ. Но и после этого мужчина продолжал уклоняться от уплаты алиментов и мер к трудоустройству не предпринимал. К этому времени долг перед детьми составил 390 тысяч рублей.

В отношении несознательного отца дознавателем отделения судебных приставов по Ломоносовскому округу г. Архангельска возбуждено уголовное дело по статье 157 УК РФ «Неуплата средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей». Осознав реальную перспективу получить судимость и связанные с этим негативные последствия, должник погасил задолженность в полном объёме. В связи с этим, уголовное дело в отношении него прекращено.