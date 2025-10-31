В Архангельской области приставы долго вытрясали из нерадивого отца алименты

Полное погашение алиментной задолженности в размере более 120 тысяч рублей позволила жителю Архангельской области избежать уголовного преследования.

По решению суда мужчина обязан выплачивать на содержание дочери алименты в размере 1/2 доли величины прожиточного минимума с последующей индексацией. Нежелание гражданина добровольно помогать своему ребёнку, отсутствие у него официальных источников дохода и имущества привело к образованию задолженности в размере более 125 тысяч рублей.

Судебным приставом ОСП по Красноборскому району в отношении неплательщика составлен административный протокол по ч. 1 ст. 5.35.1 КоАП РФ. Но и после отбытия наказания в виде 80 часов обязательных работ, должник так и не начал платить алименты.

Дознавателем ОСП по Красноборскому району в отношении нерадивого отца было возбуждено уголовное дело по ст. 157 УК РФ. Только после этого должник осознал всю серьёзность положения. Чтобы избежать судимости, он до момента рассмотрения уголовного дела судом оплатил долг по алиментам в полном объёме.

Права несовершеннолетнего ребёнка на материальную поддержку от отца восстановлены.