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В ДТП под Котласом трезвый водитель погиб, а на поддатом ни царапины

В Котласском округе сотрудники полиции устанавливают обстоятельства ДТП, в котором погиб молодой человек.

 Сообщение о дорожно-транспортном происшествии на 488 километре федеральной автодороги "Чекшино-Тотьма-Котлас-Куратово" поступило в полицию сегодня в 18.15.

 По предварительным данным, водитель 1986 года рождения, управляя автомобилем Renault, двигаясь со стороны Вилегодского округа в направлении Котласа, выехал на полосу встречного движения, где допустил столкновение с автомобилем Daewoo. 

 В результате аварии водитель  Daewoo - мужчина 1999 года рождения - скончался на месте. Его пассажиру - молодому человеку 2005 года рождения - оказана разовая медицинская помощь.

 Водитель Renault не пострадал. По имеющимся сведениям, он находился за рулем с признаками алкогольного опьянения, от медицинского освидетельствования предполагаемый виновник аварии  отказался. 

 На месте работают сотрудники Госавтоинспекции и следователи.

 

06 июль 08:43 | : Происшествия

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