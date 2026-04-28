В ДТП под Котласом трезвый водитель погиб, а на поддатом ни царапины

В Котласском округе сотрудники полиции устанавливают обстоятельства ДТП, в котором погиб молодой человек.

Сообщение о дорожно-транспортном происшествии на 488 километре федеральной автодороги "Чекшино-Тотьма-Котлас-Куратово" поступило в полицию сегодня в 18.15.

По предварительным данным, водитель 1986 года рождения, управляя автомобилем Renault, двигаясь со стороны Вилегодского округа в направлении Котласа, выехал на полосу встречного движения, где допустил столкновение с автомобилем Daewoo.

В результате аварии водитель Daewoo - мужчина 1999 года рождения - скончался на месте. Его пассажиру - молодому человеку 2005 года рождения - оказана разовая медицинская помощь.

Водитель Renault не пострадал. По имеющимся сведениям, он находился за рулем с признаками алкогольного опьянения, от медицинского освидетельствования предполагаемый виновник аварии отказался.

На месте работают сотрудники Госавтоинспекции и следователи.