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В Котласском районе "запор" таранил ВАЗ и BMW

14 ноября около 18:30 в дежурную часть ОМВД России «Котласский» поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии на 455 километре автодороги «Чекшино – Тотьма – Котлас – Куратово».

По имеющимся данным, мужчина 1965 года рождения, находясь за рулем автомобиля «ЗАЗ», совершил выезд на полосу встречного движения, где по касательной столкнулся с машиной «ВАЗ». Продолжив движение, автомобиль допустил столкновение с BMW.

В результате ДТП предполагаемый виновник аварии от полученных травм скончался на месте. Пассажир «ЗАЗ» – мужчина 1985 года рождения – госпитализирован. Также в аварии пострадали водитель BMW и два пассажира – они с травмами различной степени тяжести госпитализированы.

Все обстоятельства произошедшего устанавливаются сотрудниками Госавтоинспекции и следователями.

15 ноябрь 11:01 | : Происшествия

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