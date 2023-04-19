На юге Архангельской области пьяный водитель чуть не угробил трех человек

10 июня около 21:50 в полицию поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии на перекрестке улиц 8 Марта и Энгельса в поселке Вычегодский Котласского района.

По предварительным данным, местный житель 1975 года рождения, управляя легковым автомобилем Mitsubishi, при повороте налево не предоставил преимущество в движении и допустил столкновение со следовавшим во встречном направлении автомобилем Volkswagen под управлением мужчины 1976 года рождения.

В результате аварии травмы различной степени тяжести получили три мужчины: водитель и пассажир автомобиля Volkswagen, а также водитель Mitsubishi, который находился в состоянии алкогольного опьянения. Всем оказана разовая медицинская помощь.

Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают все обстоятельства произошедшего.