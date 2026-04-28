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У жителя Котласа мошенническим путем отобрали почти 9 миллионов

В МО МВД России «Котласский» обратился 56-летний местный житель, ставший жертвой телефонного мошенничества.

 Мужчина рассказал, что злоумышленники связались с ним под предлогом организации курьерской доставки и убедили продиктовать код из СМС-сообщения для получения посылки. Сразу после того как заявитель сообщил конфиденциальный код, разговор прервался.

 Вслед за этим мужчине начали массово поступать звонки от лиц, представлявшихся сотрудниками правоохранительных органов и государственных структур. Они проинформировали заявителя о том, что с его банковского счёта прямо сейчас происходит несанкционированное списание денежных средств.

 Под предлогом спасения накоплений и остановки незаконных транзакций аферисты убедили мужчину перевести все деньги на так называемый «безопасный счёт». Поверив лжесотрудникам, заявитель перечислил по указанным реквизитам собственные и кредитные денежные средства. Общий ущерб от действий мошенников составил почти 9 миллионов рублей.

 Возбуждено уголовное дело. Ведётся следствие.

 Полиция в очередной раз напоминает, что настоящие сотрудники правоохранительных органов, банков или государственных ведомств никогда не звонят гражданам с требованиями перевести деньги на «безопасные счета», оформить кредит или сообщить коды из СМС-сообщений.

05 июль 08:38 | : Происшествия

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