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Северодвинец щедро перевел мошенникам полтора ляма

В полицию города Северодвинска с заявлением о мошенничестве обратился 44-летний местный житель – работник одного из оборонных предприятий. Мужчина рассказал стражам порядка, что на днях ему позвонил неизвестный и представился сотрудником портала «Госуслуги». Звонивший сообщил, что личный кабинет северянина был «взломан», и его данными могли воспользоваться мошенники.

Далее к разговору присоединился якобы представитель Центробанка, который сказал, что от имени северодвинца уже поданы заявки на оформление нескольких кредитов. Чтобы предотвратить действия мошенников, необходимо взять заем, тем самым исчерпать кредитный лимит, а денежные средства перевести на «безопасный счет».

Поверив злоумышленникам, мужчина отправился в местное отделение банка и оформил кредит, после чего обналичил денежные средства и перевел с помощью банкомата по продиктованным ему реквизитам.

Все это время аферисты «держали» потерпевшего на телефоне, не давая возможности проанализировать ситуацию. Только когда звонки прекратились, мужчина осознал, что его обманули, и обратился в полицию.

Общий ущерб составил полтора миллиона рублей.

Возбуждено уголовное дело. Ведется следствие.

Примечательно, что заявитель знал о существовании подобного рода преступлений из СМИ и профилактических бесед, которые проводились по месту работы, однако это не уберегло его от обмана.

Сотрудники полиции напоминают – не верьте звонкам и сообщениям от незнакомцев, кем бы они ни представлялись! Менеджеры банка, сотрудники правоохранительных органов и специалисты госучреждений не сообщают по телефону о проблемах со счетом и не используют для общения анонимные мессенджеры! Так действуют мошенники! Помните: понятия «безопасный» или «резервный» счет не существует! Не выполняйте операций с вашим банковским счетом под диктовку третьих лиц, кем бы они ни представлялись.

31 август 14:28 | : Происшествия

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