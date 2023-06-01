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Котлошанин попался на классику мошенничества

В полицию Котласа обратился местный житель. Он сообщил, что еще с 13 июня ему стали поступать звонки с разных телефонных номеров от незнакомых людей, которые представлялись как сотрудниками правоохранительных органов, так и представителями банков. Они сообщили заявителю, что на него пытаются оформить кредит злоумышленники. Для предотвращения мошеннических действия звонившие предложили опередить аферистов, взять встречный займ и перевести все денежные средства на «безопасные» счета. Затем, по словам «сотрудников банка» все деньги вернутся на счет заявителя.

Следуя инструкциям, полученным по телефону, котлашанин взял несколько кредитов на общую сумму около 2,5 миллионов рублей и перечислил денежные средства (в том числе личные накопления) на сторонние банковские счета. Общая сумма ущерба составила порядка 2,8 миллионов рублей.

После отправки денежных средств мужчина осознал, что его обманули, и обратился в полицию. Примечательно, что ранее мужчина знал о подобного рода преступлениях из средств массовой информации, но это не уберегло его от обмана.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации (мошенничество, совершенное в особо крупном размере). Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет. Ведется следствие.

Сотрудники полиции в очередной раз обращают внимание граждан на то, что банковские работники никогда не звонят клиентам с сообщениями о проблемах со счетом! Так действуют мошенники! При поступлении подобных звонков повесьте трубку и перезвоните по телефону, указанному на обратной стороне карты. Помните: понятия «безопасный» или «резервный» счет не существует. Будьте бдительны, не позволяйте мошенникам себя обмануть! 

12 июль 09:18 | : Происшествия

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