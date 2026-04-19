Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

В Онежском округе на Исть-озере задержаны горе-рыбаки

Онежская межрайонная прокуратура утвердила обвинительное постановление по уголовному делу в отношении двух жителей Онежского муниципального округа, обвиняемых по ч. 3 ст. 256 УК РФ (незаконная добыча водных биологических ресурсов с применением запрещенных орудий, в местах нереста и на миграционных путях к ним, группой лиц по предварительному сговору).

По версии органов дознания обвиняемые, предварительно договорившись, в период с 30.04.2026 по 02.05.2026, находясь на озере Исть-озеро, Онежского муниципального округа, являющегося местом нереста, установили с надувной лодки вдоль берега рыболовные сети и произвели незаконную добычу рыбы. 

Указанные противоправные деяния были пресечены сотрудниками полиции, изъявшими незаконный улов, лодку и сети.

Вину в совершении преступления рыбаки признали, ущерб, причиненный государству, возместили в полном объеме.

Санкцией ч. 3 ст. 256 УК РФ предусмотрено наказание до 5 лет лишения свободы.

Уголовное дело направлено для рассмотрения в Онежский городской суд Архангельской области.

       

03 июль 14:28 | : Происшествия

Главные новости


"Мамонты давно вымерли". Александр Новиков о себе и о других
На новом уровне. Депутаты АрхГорДумы за неделю

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Литературная гостиная

все материалы

Архивы

Июль 2026 (44)
Июнь 2026 (412)
Май 2026 (342)
Апрель 2026 (417)
Март 2026 (371)
Февраль 2026 (334)



Деньги


все материалы
«    Июль 2026    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Сетевое издание "Информационное агентство "Руснорд"
(Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77 - 81713 от 10.11.2021, выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Адрес: 163000, Архангельская обл., г. Архангельск, ул. Володарского, д. 14, кв. 114
Учредитель: Черток Л.Л. Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: tchertochok@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20