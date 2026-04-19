В Онежском округе на Исть-озере задержаны горе-рыбаки

Онежская межрайонная прокуратура утвердила обвинительное постановление по уголовному делу в отношении двух жителей Онежского муниципального округа, обвиняемых по ч. 3 ст. 256 УК РФ (незаконная добыча водных биологических ресурсов с применением запрещенных орудий, в местах нереста и на миграционных путях к ним, группой лиц по предварительному сговору).

По версии органов дознания обвиняемые, предварительно договорившись, в период с 30.04.2026 по 02.05.2026, находясь на озере Исть-озеро, Онежского муниципального округа, являющегося местом нереста, установили с надувной лодки вдоль берега рыболовные сети и произвели незаконную добычу рыбы.

Указанные противоправные деяния были пресечены сотрудниками полиции, изъявшими незаконный улов, лодку и сети.

Вину в совершении преступления рыбаки признали, ущерб, причиненный государству, возместили в полном объеме.

Санкцией ч. 3 ст. 256 УК РФ предусмотрено наказание до 5 лет лишения свободы.

Уголовное дело направлено для рассмотрения в Онежский городской суд Архангельской области.