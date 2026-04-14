Устьянский браконьер возместил ущерб государству

Прокуратура Устьянского района утвердила обвинительное постановление по уголовному делу в отношении 50-летнего жителя Устьянского района, обвиняемого по п. «б», «в» ч.1 ст. 256 УК РФ, а именно в незаконной добыче (вылове) водных биологических ресурсов, с применением самоходного транспортного плавающего средства, запрещенных орудий и способов массового истребления водных биологических ресурсов, в местах нереста и на миграционных путях к ним.

По версии обвинения, в период с 3 по 4 мая 2026 года, обвиняемый, находясь в деревне Чесноково Устьянского района Архангельской области на участке реки Устья, который в указанный период являлся местом нереста и путем нерестовых миграций рыбы, с использованием принадлежащих ему лодки и сетей произвел незаконную добычу рыбы.

Указанные противоправные действия были пресечены сотрудниками полиции, изъявшими незаконный улов, лодку и сети.

Обвиняемый признал свою вину в совершении указанного преступления, возместил ущерб, причиненный государству.

Санкцией ч.1 ст. 256 УК РФ предусмотрено наказание до двух лет лишения свободы. Изъятые лодка и сети подлежат конфискации.

Уголовное дело направлено для рассмотрения мировому судье судебного участка № 1 Устьянского судебного района Архангельской области.