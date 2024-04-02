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Житель Плесецкого округа хищнически ловил налима

Прокуратура Плесецкого района утвердила обвинительный акт по уголовному делу в отношении 61-летнего местного жителя. Он обвиняется  по п. «б, в» ч. 1 ст. 256  УК РФ (незаконная добыча (вылов) водных биологических ресурсов с применением запрещенных орудий в местах нереста и на миграционных путях к ним).

По версии органа дознания в январе 2024 года обвиняемый, находясь на р. Кена, в районе деревни Ивановская Плесецкого муниципального округа Архангельской области, являющегося местом нереста водных биологических ресурсов и путем миграций к местам нереста налима и атлантического лосося, для лова рыбы установил семь ловушек, применение которых запрещено. 

Ущерб, причиненный государству в результате противоправных действий обвиняемого, возмещен им на стадии дознания.

Уголовное дело для рассмотрения по существу направлено мировому судье судебного участка № 2 Плесецкого судебного района Архангельской области.

(фото с http://club-mayak.ru) 

 

 

26 апрель 14:43 | : Происшествия

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