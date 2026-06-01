Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

Лохи-рыбаки из Холмогор попались на браконьерстве

Прокуратура Холмогорского района утвердила  обвинительный акт  по уголовному делу в отношении двоих жителей Холмогорского муниципального округа, обвиняемых по  ч. 3 ст. 256 УК РФ (незаконная добыча водных биологических ресурсов в местах нереста) 

По версии следствия обвиняемые 01.05.2026 в период нереста семги и форели, находясь на реке Северная Двина, в районе д. Фелово Холмогорского района, установили с моторной лодки вдоль берега рыболовную сеть для ловли рыбы. Мужчины были задержаны сотрудниками полиции, орудие ловли и лодка у них изъяты. 

Вину в совершении преступления рыбаки признали.

Ранее указанные лица к уголовной ответственности не привлекались, максимальное наказание по данной статье предусмотрено в виде лишения свободы на срок от 2 до 5 лет.

23 июнь 11:30 | : Происшествия

Главные новости


Летние дела. Депутаты АрхГорДумы за неделю
Мысли после 65

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Литературная гостиная

все материалы

Архивы

Июнь 2026 (306)
Май 2026 (342)
Апрель 2026 (417)
Март 2026 (371)
Февраль 2026 (334)
Январь 2026 (333)



Деньги


все материалы
«    Июнь 2026    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Сетевое издание "Информационное агентство "Руснорд"
(Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77 - 81713 от 10.11.2021, выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Адрес: 163000, Архангельская обл., г. Архангельск, ул. Володарского, д. 14, кв. 114
Учредитель: Черток Л.Л. Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: tchertochok@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20