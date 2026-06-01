Лохи-рыбаки из Холмогор попались на браконьерстве

Прокуратура Холмогорского района утвердила обвинительный акт по уголовному делу в отношении двоих жителей Холмогорского муниципального округа, обвиняемых по ч. 3 ст. 256 УК РФ (незаконная добыча водных биологических ресурсов в местах нереста)

По версии следствия обвиняемые 01.05.2026 в период нереста семги и форели, находясь на реке Северная Двина, в районе д. Фелово Холмогорского района, установили с моторной лодки вдоль берега рыболовную сеть для ловли рыбы. Мужчины были задержаны сотрудниками полиции, орудие ловли и лодка у них изъяты.

Вину в совершении преступления рыбаки признали.

Ранее указанные лица к уголовной ответственности не привлекались, максимальное наказание по данной статье предусмотрено в виде лишения свободы на срок от 2 до 5 лет.