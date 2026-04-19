Житель Котласа обмишурил пожилую женщину на 300 тысяч рублей

Котласской межрайонной прокуратурой утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении ранее судимого жителя, которому инкриминируется тайное хищение чужого имущества в крупном размере, а также мошенничество, сопряженное с причинением значительного ущерба гражданину (п. «в» ч. 3 ст. 158, ч. 2 ст. 159 УК РФ).

По версии следствия, обвиняемый с сентября 2025 года по январь 2026 года, представляясь вымышленным именем и используя различные легенды, неоднократно проникал в квартиру пожилой женщины в городе Котласе, чтобы завладеть ее сбережениями. Общая сумма причиненного потерпевшей материального ущерба составила более 300 тысяч рублей.

В ходе расследования установлено, что обвиняемый, представившись сотрудником коммунальной службы под вымышленным именем, проник в квартиру пенсионерки под предлогом проверки радиаторов отопления.

Воспользовавшись тем, что хозяйка квартиры по его просьбе временно отошла в другое помещение, он тайно похитил из ее личных накоплений денежные средства в размере 300 тыс. рублей.

Впоследствии он продолжил свои преступные действия –злоупотребляя доверием потерпевшей, он неоднократно занимал у нее денежные суммы под надуманными предлогами, не намереваясь их возвращать, а в январе 2026 года, вновь отвлекая женщину, тайно похитил еще 1 тыс. рублей из ее сумки.

Обвиняемый, 1988 года рождения, ранее неоднократно судим за аналогичные преступления, в том числе за кражи и мошенничество, отбывал наказание в местах лишения свободы и был освобожден условно-досрочно в июне 2025 года. Согласно материалам дела, мужчина не работает, состоит на учете у врача-нарколога.

Проведенная в рамках расследования комплексная судебная психолого-психиатрическая экспертиза признала его вменяемым и способным нести уголовную ответственность за содеянное.

Уголовное дело направлено для рассмотрения в Котласский городской суд Архангельской области для рассмотрения по существу.

Санкции инкриминируемых статей Уголовного кодекса Российской Федерации предусматривают наказание вплоть до 6 лет лишения свободы.

(фото с https://stock.adobe.com)