В Архангельске поджигателю двух домов в пер. Водников дали 5 с половиной лет

Ломоносовский районный суд г. Архангельска согласился с позицией государственного обвинителя и признал 39-летнего жителя областного центра виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 167 УК РФ (умышленное уничтожение чужого имущества, с причинение значительного ущерба, путем поджога), а также преступления, предусмотренного п. «а» ч. 3 ст. 158 УК РФ (кража, тайное хищение чужого имущества с причинением значительного ущерба гражданину, с незаконным проникновением в жилище).

Установлено, что обвиняемый в марте-апреле 2020 г. за денежное вознаграждение от своего знакомого, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, совершил поджог домов № 8 и 10 по переулку Водников в г.Архангельске.

В результате преступлений собственники и наниматели лишились жилых помещений и находящего в них имущества. Размер ущерба, причиненного гражданам и администрации МО «Город Архангельск», составил свыше 20 млн рублей.

Кроме того, после поджога дома № 10 обвиняемый незаконно проник в одну из квартир, откуда тайно похитил чужое имущество на сумму свыше 25 тыс. рублей.

Приговором суда подсудимому назначено наказание в виде 5 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима.

Кроме того, судом частично удовлетворены гражданские иски потерпевших о возмещении ущерба.

Приговор суда в законную силу не вступил.