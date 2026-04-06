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Финансовая дама из Коноши похищала деньги со счетов граждан

Прокуратура Коношского района утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 33-летней жительницы пос. Коноша, обвиняемой в серии краж денежных средств с банковских счетов граждан. Действия обвиняемой квалифицированы по п. «в», «г» ч. 3 ст. 158 УК РФ (тайное хищение чужого имущества, совершенная в крупном размере с банковского счета) и шести эпизодам п. «г» ч. 3 ст. 158 УК РФ (тайное хищение чужого имущества, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину, с банковского счета). 

По версии следствия с апреля по май 2025 года обвиняемая, ранее занимавшая должность ведущего клиентского менеджера в отделении одной из кредитных организаций пос. Коноша, использовала служебное положение для незаконного доступа к счетам клиентов. Женщина получала доступ к банковским счетам через мобильное приложение, авторизуясь с данными потерпевших, подделывала подписи клиентов на заявлениях о переводе средств, открывала фиктивные банковские счета и выпускала привязанные к ним платежные карты без  согласия клиентов, переводила деньги на созданные ею фиктивные счета, а затем распоряжалась ими по своему усмотрению.

В результате противоправных действий обвиняемой 7 гражданам причинен ущерб в общем размере более 1,3 млн рублей.

Двум потерпевшим на стадии следствия обвиняемая добровольно возместила причиненный ущерб. Для обеспечения возмещения ущерба остальным потерпевшим на недвижимое имущество женщины наложен арест.

Уголовное дело направлено в Коношский районный суд для рассмотрения по существу.

 

09 июнь 11:52 | : Происшествия

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