В Архангельске задержаны "наркоботаник" и его клиент

Управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Архангельской области в Октябрьском округе областного центра по подозрению в совершении наркопреступления был задержан мужчина 1979 года рождения. Ранее он уже привлекался к уголовной ответственности за аналогичное криминальное деяние.

В ходе личного досмотра у злоумышленника изъяты пять пакетиков с веществом растительного происхождения общей массой более четырех граммов.

В ходе дальнейшей работы оперативники вышли на сбытчика, реализовавшего задержанному запрещенные вещества. Мужчина 1988 года рождения был задержан стражами порядка при силовой поддержке СОБР Росгвардии «Архангел».

Во время проведения обыска в квартире «продавца» полицейские обнаружили пластиковый контейнер с уже расфасованными дозами, емкость с измельченными частями растений, а также фасовочный материал, электронные весы и тетрадь с инструкцией по выращиванию растений, культивирование которых запрещено.

Согласно экспертизе, проведенной сотрудниками Экспертно-криминалистического центра регионального УМВД, изъятое является наркотическим средством общей массой более 50 граммов.

Установлено, что «товар» мужчина изготовил из растений, которые вырастил год назад.

Покупатель привлечен к административной ответственности за незаконное хранение наркотических средств. В отношении сбытчика возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 228.1 Уголовного кодекса Российской Федерации (незаконный сбыт наркотических средств). Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 8 лет. Ведется следствие.



