Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

В Архангельске задержаны подозреваемые в фасовке наркотиков

31 октября при проведении оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками управления по контролю за оборотом наркотиков областного УМВД при силовой поддержке СОБР Росгвардии около дома по улице Розинга был задержан 43-летний местный житель. При личном досмотре полицейские обнаружили и изъяли у мужчины сверток с порошкообразным веществом.

В ходе дальнейшей работы стражами порядка был установлен 36-летний архангелогородец. По имеющимся данным, именно он сбыл задержанному наркотические средства. Во время личного досмотра у подозреваемого в пачке из-под сигарет был обнаружен пакет с белым веществом, мобильный телефон, несколько пакетиков с аналогичным порошком и электронные весы, предположительно использовавшиеся для фасовки наркотиков.

Согласно заключению специалиста Экспертно-криминалистического центра УМВД России по Архангельской области все изъятые вещества признаны наркотическими средствами в крупном размере.

В отношении 43-летнего мужчины возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 228 Уголовного кодекса Российской Федерации (незаконное хранение наркотических средств). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет. Второму подозреваемому также предстоит ответить за незаконное хранение и сбыт запрещенных веществ.

 

06 ноябрь 10:16 | : Происшествия

Главные новости


Запрет князя Пожарского. Из прошлого Поморья
Возвращение героя. Депутаты АрхГорДумы за неделю

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Литературная гостиная

все материалы

Архивы

Ноябрь 2025 (65)
Октябрь 2025 (420)
Сентябрь 2025 (394)
Август 2025 (371)
Июль 2025 (399)
Июнь 2025 (402)



Деньги


все материалы
«    Ноябрь 2025    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Сетевое издание "Информационное агентство "Руснорд"
(Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77 - 81713 от 10.11.2021, выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Адрес: 163000, Архангельская обл., г. Архангельск, ул. Володарского, д. 14, кв. 114
Учредитель: Черток Л.Л. Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: tchertochok@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20