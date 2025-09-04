В Архангельске задержаны подозреваемые в фасовке наркотиков

31 октября при проведении оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками управления по контролю за оборотом наркотиков областного УМВД при силовой поддержке СОБР Росгвардии около дома по улице Розинга был задержан 43-летний местный житель. При личном досмотре полицейские обнаружили и изъяли у мужчины сверток с порошкообразным веществом.

В ходе дальнейшей работы стражами порядка был установлен 36-летний архангелогородец. По имеющимся данным, именно он сбыл задержанному наркотические средства. Во время личного досмотра у подозреваемого в пачке из-под сигарет был обнаружен пакет с белым веществом, мобильный телефон, несколько пакетиков с аналогичным порошком и электронные весы, предположительно использовавшиеся для фасовки наркотиков.

Согласно заключению специалиста Экспертно-криминалистического центра УМВД России по Архангельской области все изъятые вещества признаны наркотическими средствами в крупном размере.

В отношении 43-летнего мужчины возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 228 Уголовного кодекса Российской Федерации (незаконное хранение наркотических средств). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет. Второму подозреваемому также предстоит ответить за незаконное хранение и сбыт запрещенных веществ.