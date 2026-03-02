Семейка наркоторговцев из Архангельска сядет надолго

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками отдела по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по г. Архангельску у дома по улице Калинина по подозрению в совершении наркопреступления были задержаны нигде не работающие 34-летний мужчина и 27-летняя женщина. Архангелогородец ранее уже неоднократно привлекался к уголовной ответственности, в том числе за имущественные преступления.

В ходе личного досмотра у мужчины были обнаружены и изъяты пять свертков с неизвестным веществом, а в съемной квартире, где живут подозреваемые, - электронные весы и упаковочный материал.

В ходе дальнейшей работы оперативники нашли тайник-закладку, из которого мужчина намеревался забрать запрещенные вещества для их дальнейшего распространения.

Согласно заключению специалиста Экспертно-криминалистического центра регионального УМВД изъятое признано синтетическим наркотиков в крупном размере.

По имеющейся информации, мужчина приобретал оптовые партии запрещенных веществ в сети Интернет. Часть оставлял для собственного употребления, часть расфасовывал и реализовывал. Девушка помогала ему в распространении «товара».

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30, пункта «г» части 4 статьи 228.1 Уголовного кодекса Российской Федерации (покушение на незаконный сбыт наркотических средств). Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до двадцати лет. Ведется следствие.

 

20 март 12:44 | : Происшествия

Сетевое издание "Информационное агентство "Руснорд"
(Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77 - 81713 от 10.11.2021, выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Адрес: 163000, Архангельская обл., г. Архангельск, ул. Володарского, д. 14, кв. 114
Учредитель: Черток Л.Л. Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: tchertochok@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20