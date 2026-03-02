Семейка наркоторговцев из Архангельска сядет надолго

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками отдела по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по г. Архангельску у дома по улице Калинина по подозрению в совершении наркопреступления были задержаны нигде не работающие 34-летний мужчина и 27-летняя женщина. Архангелогородец ранее уже неоднократно привлекался к уголовной ответственности, в том числе за имущественные преступления.

В ходе личного досмотра у мужчины были обнаружены и изъяты пять свертков с неизвестным веществом, а в съемной квартире, где живут подозреваемые, - электронные весы и упаковочный материал.

В ходе дальнейшей работы оперативники нашли тайник-закладку, из которого мужчина намеревался забрать запрещенные вещества для их дальнейшего распространения.

Согласно заключению специалиста Экспертно-криминалистического центра регионального УМВД изъятое признано синтетическим наркотиков в крупном размере.

По имеющейся информации, мужчина приобретал оптовые партии запрещенных веществ в сети Интернет. Часть оставлял для собственного употребления, часть расфасовывал и реализовывал. Девушка помогала ему в распространении «товара».

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30, пункта «г» части 4 статьи 228.1 Уголовного кодекса Российской Федерации (покушение на незаконный сбыт наркотических средств). Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до двадцати лет. Ведется следствие.