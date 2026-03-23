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Архангелогородец ненароком забил родного отца до смерти

Прокуратура г. Архангельска утвердила обвинительное заключение по уголовному делу  в отношении жителя областного центра, обвиняемого по ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего).

По версии следствия, с 4 по 5 апреля 2026 г. обвиняемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения по месту жительства своего отца в одном из  домов на ул. Логинова г. Архангельска, в ходе ссоры нанес отцу не менее 17 ударов руками по голове и телу, причинив телесные повреждения, расценивающиеся как тяжкий вред здоровью. 

Смерть потерпевшего наступила для обвиняемого по неосторожности в результате травмы груди и живота, поскольку причиняя умышленно тяжкий вред здоровью он не предвидел возможности наступления общественно-опасных последствий своих действий в виде смерти, хотя при необходимой внимательности и предусмотрительности должен был и мог предвидеть такие последствия. 

Вину в совершении преступления обвиняемый признал в полном объеме.

Уголовное дело будет направлено в Октябрьский районный суд
 г. Архангельска для рассмотрения по существу.

 

02 июль 14:15 | : Происшествия

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