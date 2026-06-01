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Житель Архангельска избил знакомого до смерти

Прокуратура г. Архангельска утвердила обвинительное заключение по уголовному делу  в отношении жителя  областного центра, обвиняемого по ч. 4 ст. 111 УК РФ  (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, совершенное с применением предмета, используемого в качестве оружия, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего).

По версии следствия, с 26 по 30 апреля 2026 г. обвиняемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения в квартире своего знакомого в одном  из домов на ул. Тимме г. Архангельска, в ходе ссоры с последним, нанес ему не менее двадцати двух ударов руками, ногами и неустановленным предметом в область головы, груди, причинив телесные повреждения, расценивающиеся как тяжкий вред здоровью. 

Смерть потерпевшего наступила для обвиняемого по неосторожности в результате травмы груди, поскольку причиняя умышленно тяжкий вред здоровью, он не предвидел возможности наступления общественно-опасных последствий своих действий в виде смерти, хотя при необходимой внимательности и предусмотрительности должен был и мог предвидеть такие последствия. 

Вину в совершении преступления обвиняемый признал.

Уголовное дело будет направлено в Октябрьский районный суд
 г. Архангельска для рассмотрения по существу.

29 июнь 08:54 | : Происшествия

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