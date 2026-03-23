На Соловках произошел кулачный конфликт с тяжкими последствиями

Приморской межрайонной прокуратурой утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 41-летнего жителя города Архангельска, обвиняемого по ч. 1 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека).

По версии следствия, обвиняемый в сентябре 2025 года, находясь на заготовительном участке по добыче морских водорослей возле пос. Реболда, расположенном на Соловецком архипелаге, в ходе конфликта с другим заготовщиком водорослей нанес ему удары руками и ногами в область груди, причинив телесные повреждения, расценивающиеся как тяжкий вред здоровью.

Вину в совершении преступления обвиняемый не признал. Уголовное дело направлено в Приморский районный суд Архангельской области для рассмотрения по существу.