Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

На Соловках произошел кулачный конфликт с тяжкими последствиями

Приморской межрайонной прокуратурой утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 41-летнего жителя города Архангельска, обвиняемого  по ч. 1 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека).

По версии следствия, обвиняемый в сентябре 2025 года, находясь на заготовительном участке по добыче морских водорослей возле пос. Реболда, расположенном на Соловецком архипелаге, в ходе конфликта с другим заготовщиком водорослей нанес ему удары руками и ногами в область груди, причинив телесные повреждения, расценивающиеся как тяжкий вред здоровью.

Вину в совершении преступления обвиняемый не признал. Уголовное дело направлено в Приморский районный суд Архангельской области для рассмотрения по существу.

01 июль 15:59 | : Происшествия

Главные новости


На новом уровне. Депутаты АрхГорДумы за неделю
Гуляй, Архангельск!

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Литературная гостиная

все материалы

Архивы

Июль 2026 (18)
Июнь 2026 (412)
Май 2026 (342)
Апрель 2026 (417)
Март 2026 (371)
Февраль 2026 (334)



Деньги


все материалы
«    Июль 2026    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Сетевое издание "Информационное агентство "Руснорд"
(Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77 - 81713 от 10.11.2021, выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Адрес: 163000, Архангельская обл., г. Архангельск, ул. Володарского, д. 14, кв. 114
Учредитель: Черток Л.Л. Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: tchertochok@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20