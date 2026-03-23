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Водитель грузовика из Вельска ответит в суде за гибель байкера

Прокурор Вельского района утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 50-летнего жителя г. Вельска, обвиняемого  по ч. 3 ст. 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека).

По версии следствия, обвиняемый 11 августа 2025 г., управляя грузовым автомобилем «ГАЗ-3302», двигался по второстепенной дороге «Вельск – Верхняя Синега». При выезде на нерегулируемый перекресток с федеральной автодорогой М-8 «Холмогоры» он проигнорировал требования Правил дорожного движения и не предоставил преимущество мотоциклу «YAMAHA TRX850», двигавшемуся по главной дороге со стороны г. Москвы.

В результате допущенных водителем грузовика нарушений произошло столкновение транспортных средств.  От полученных множественных травм 35-летний водитель мотоцикла скончался в тот же день в реанимационном отделении Вельской больницы.

Вину в совершении преступления обвиняемый не признал, указав на значительное превышение скорости мотоциклистом, однако проведенные автотехнические экспертизы подтвердили наличие технической возможности у водителя грузовика избежать столкновения путем выполнения требований Правил дорожного движения.

Уголовное дело направлено в Вельский районный суд для рассмотрения по существу. 

Санкция  статьи  предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 5 лет.


02 июль 11:00 | : Происшествия

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