Вологжанин на грузовике ответит в суде за гибель котлашанки

Котласской межрайонной прокуратурой утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 59-летнего водителя большегрузного автомобиля, жителя Вологодской области, обвиняемого по ч. 3 ст. 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека).

По версии следствия, 12 марта 2026 года в дневное время обвиняемый, управляя автомобилем-тягачом с прицепом, двигался по автомобильной дороге «Чекшино–Тотьма–Котлас–Куратово» в районе Восточного шоссе г.Котласа. Приближаясь к нерегулируемому пешеходному переходу, расположенному вблизи перекрестка с ул. Ушинского, водитель не снизил скорость и не уступил дорогу пешеходу, переходившему проезжую часть.

В результате наезда 78-летняя женщина получила множественные травмы, несовместимые с жизнью, и скончалась на месте происшествия.

Уголовное дело направлено для рассмотрения по существу в Котласский городской суд.

Санкция инкриминируемой статьи предусматривает наказание до 5 лет лишения свободы с лишением права управления транспортными средствами.