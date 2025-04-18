Дело устьянского водителя, задавившего насмерть женщину, передано в суд

Прокуратура Устьянского района утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 24-летнего жителя, обвиняемого по ч.3 ст.264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека).

По версии следствия обвиняемый 06 февраля 2025 года, управляя автомобилем «ВАЗ-21053», двигаясь по улице Павла Синицкого п. Кизема Устьянского района Архангельской области, проявляя небрежность, проигнорировал требования дорожного знака, ограничивающего скорость движения, в результате чего допустил наезд на местную жительницу-пешехода, которая переходила проезжую часть.

От полученных в результате ДТП телесных повреждений пострадавшая скончалась на месте.

Санкцией ч.3 ст. 264 УК РФ предусмотрено наказание до пяти лет лишения свободы с лишением права управления транспортными средствами на срок до трех лет.

Уголовное дело направлено для рассмотрения в Устьянский районный суд.