В Архангельске будет рассмотрено дело о смертельном ДТП со спящим водителем

Заместителем прокурора областного центра утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 40-летнего мужчины, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека).

Установлено, что 01 июня 2023 г. обвиняемый, управляя автомобилем «Hyundai Grand Starex» по автодороге М-8 «Москва-Холмогоры», из г. Северодвинска в сторону г. Архангельска, уснул, в результате чего допустил выезд на встречную полосу движения, где произошло столкновение с автомобилем «Ford Focus».

В результате дорожно-транспортного происшествия водитель автомобиля «Ford Focus» погиб на месте.

В ходе следствия обвиняемый возместил законному представителю потерпевшего ущерб в размере 100 тыс. рублей.

Уголовное дело направлено в Исакогорский районный суд г. Архангельска для рассмотрения по существу.

Санкция за указанное преступление предусматривает лишение свободы на срок до 5 лет с лишением права управления транспортным средством на срок до 3 лет.