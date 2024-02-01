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Житель Новодвинска в ДТП угробил свою золовку

Приморской межрайонной прокуратурой утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 78-летнего жителя г. Новодвинска, обвиняемого по ч. 3 ст. 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека).

По версии следствия обвиняемый 01.08.2023, управляя автомобилем «Chevrolet Niva», в котором также находились пассажиры – супруга водителя и её сестра, выезжая со второстепенной дороги от СНТ «Надежда» на главную – «Исакогорка – Новодвинск – Холмогоры», не уступил дорогу автомобилю «Mitsubishi Pajero Sport», двигавшемуся из г. Новодвинска в направлении с. Холмогор. 

В результате столкновения автомобилей супруге обвиняемого причинен вред здоровью средней тяжести, а её сестра от полученных травм погибла на месте ДТП.

Санкцией ч. 3 ст. 264 УК РФ предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.

Уголовное дело будет направлено в Приморский районный суд Архангельской области для рассмотрения по существу.

(фото с https://new-chernyahovsk.ru) 

03 май 08:50 | : Происшествия

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