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Житель Архангельской области вырвался за границу после оплаты долгов

Житель Архангельской области погасил задолженность в размере более 2,5 миллионов рублей, чтобы отправиться на отдых за границу.

            На исполнении в ОСП по Вельскому и Шенкурскому районам велось исполнительное производство о взыскании с местного жителя задолженности в размере более 2,5 миллиона рублей.

            Спор двух мужчин возник из-за пользования земельным участком, который они делят на правах общей долевой собственности. На этой земле расположен магазин, принадлежащий одному из них. Другой мужчина не мог пользоваться участком, поэтому через суд добился взыскания арендной платы за несколько лет. 

            В связи с тем, что добровольно долг погашен не был, судебным приставом принял меры принудительного исполнения. В частности, был наложен арест на земельный участок и здание, принадлежащие должнику.

            Однако решающим фактором, заставившим мужчину рассчитаться с долгом, стало ограничение его в праве выезда за пределы страны. Запланировав поездку на заграничный курорт, он вынужден был оплатить задолженность. Кроме того, ему пришлось заплатить ещё почти 167 тысяч рублей исполнительского сбора.

            После погашения долга все меры принудительного исполнения были отменены, и северянин смог беспрепятственно пересечь границу и отправиться в долгожданный отпуск.

02 июль 09:06 | : Происшествия

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