Житель Вельска рассчитался по алиментам под угрозой конфискации имущества

Административное наказание и арест имущества мотивировали жителя Архангельской области выплатить сыну 600 тысяч рублей алиментов.

Вельчанин 1973 года рождения перечислял на содержание несовершеннолетнего сына алименты в меньшем размере, чем было установлено судом. Это привело к образованию задолженности в размере 600 тысяч рублей. Судебным приставам ОСП по Вельскому и Шенкурскому районам удалось добиться выплаты всей суммы сразу.

Сотрудник органа принудительного исполнения обратил взыскание на денежные средства на счетах должника, ограничил ему выезд за границу, арестовал принадлежащие ему земельный участок с домом. Также гражданин был привлечён к административной ответственности по ст. 5.35.1 КоАП РФ, что открывало перспективу для возбуждения уголовного дела за неуплату алиментов.

Под прессом мер принудительного исполнения вельчанин единовременно погасил весь долг по алиментам и трудоустроился. Сейчас текущие алименты удерживаются из его заработной платы, а, значит, права ребёнка на материальную поддержку отца восстановлены.