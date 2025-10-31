Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

Житель Вельска рассчитался по алиментам под угрозой конфискации имущества

Административное наказание и арест имущества мотивировали жителя Архангельской области выплатить сыну 600 тысяч рублей алиментов.

            Вельчанин 1973 года рождения перечислял на содержание несовершеннолетнего сына алименты в меньшем размере, чем было установлено судом. Это привело к образованию задолженности в размере 600 тысяч рублей. Судебным приставам ОСП по Вельскому и Шенкурскому районам удалось добиться выплаты всей суммы сразу.

            Сотрудник органа принудительного исполнения обратил взыскание на денежные средства на счетах должника, ограничил ему выезд за границу, арестовал принадлежащие ему земельный участок с домом. Также гражданин был привлечён к административной ответственности по ст. 5.35.1 КоАП РФ, что открывало перспективу для возбуждения уголовного дела за неуплату алиментов.

            Под прессом мер принудительного исполнения вельчанин единовременно погасил весь долг по алиментам и трудоустроился. Сейчас текущие алименты удерживаются из его заработной платы, а, значит, права ребёнка на материальную поддержку отца восстановлены. 

            

            

05 февраль 10:45 | : Происшествия

Главные новости


Таможня чинит царский заказ. Из прошлого Поморья
Виктор Павленко: Анатолий Ефремов считал Поморье ключевым стратегическим регионом России в Арктике

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Литературная гостиная

все материалы

Архивы

Февраль 2026 (64)
Январь 2026 (333)
Декабрь 2025 (438)
Ноябрь 2025 (401)
Октябрь 2025 (420)
Сентябрь 2025 (394)



Деньги


все материалы
«    Февраль 2026    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
232425262728 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Сетевое издание "Информационное агентство "Руснорд"
(Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77 - 81713 от 10.11.2021, выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Адрес: 163000, Архангельская обл., г. Архангельск, ул. Володарского, д. 14, кв. 114
Учредитель: Черток Л.Л. Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: tchertochok@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20