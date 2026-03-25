Житель Архангельской области расплатился по долгам ради выезда за рубеж

Житель Архангельской области заплатил более двух миллионов рублей ради выезда за границу.

По решению суда житель Вельского района должен был вернуть физическому лицу более двух миллионов рублей. Так как в добровольном порядке мужчина не спешил расставаться с деньгами, исполнительный документ поступил в ОСП по Вельскому и Шенкурскому районам.

Судебный пристав обратила взыскание на счета должника, вынесла запреты на регистрационные действия с недвижимостью, арестовала принадлежащий должнику земельный участок, а также ограничила выезд за пределы страны.

Именно последняя мера принудительного взыскания стала решающей: должник запланировал поездку за границу и, чтобы планы стали реальностью, оплатил 2,2 млн. рублей задолженности и почти 167 тысяч рублей исполнительского сбора.

В ближайшие дни денежные средства перечислят взыскателю, а должник вернул себе право беспрепятственного выезда за рубеж.