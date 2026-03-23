Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

Пенсионер из Холмогор взялся за нож

 Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу возбуждено уголовное дело в отношении пенсионера, проживающего в Холмогорском районе, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство). 

По версии следствия, 22 июня 2026 года по месту проживания в Холмогорском районе подозреваемый на почве личных неприязненных отношений причинил ножевые ранения знакомому мужчине. Благодаря вмешательству очевидцев преступления и своевременно оказанной медицинской помощи пострадавший остался жив. 

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Допрашиваются свидетели по делу, назначены экспертизы. 

Решается вопрос об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения.

Дело принято к производству Холмогорским межрайонным  следственным отделом регионального следственного управления СКР.

(фото с https://kuban.aif.ru

 

02 июль 08:50 | : Происшествия

Главные новости


На новом уровне. Депутаты АрхГорДумы за неделю
Гуляй, Архангельск!

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Литературная гостиная

все материалы

Архивы

Июль 2026 (22)
Июнь 2026 (412)
Май 2026 (342)
Апрель 2026 (417)
Март 2026 (371)
Февраль 2026 (334)



Деньги


все материалы
«    Июль 2026    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Сетевое издание "Информационное агентство "Руснорд"
(Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77 - 81713 от 10.11.2021, выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Адрес: 163000, Архангельская обл., г. Архангельск, ул. Володарского, д. 14, кв. 114
Учредитель: Черток Л.Л. Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: tchertochok@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20