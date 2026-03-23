Пенсионер из Холмогор взялся за нож

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу возбуждено уголовное дело в отношении пенсионера, проживающего в Холмогорском районе, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство).

По версии следствия, 22 июня 2026 года по месту проживания в Холмогорском районе подозреваемый на почве личных неприязненных отношений причинил ножевые ранения знакомому мужчине. Благодаря вмешательству очевидцев преступления и своевременно оказанной медицинской помощи пострадавший остался жив.

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Допрашиваются свидетели по делу, назначены экспертизы.

Решается вопрос об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения.

Дело принято к производству Холмогорским межрайонным следственным отделом регионального следственного управления СКР.

(фото с https://kuban.aif.ru)